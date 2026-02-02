LIBRI Elena Guidi : OrientARSI L'arte di trovare il tuo sole, una guida all'orientamento scolastico professionale e umano

"Orientarsi. L'arte di trovare il tuo Sole" a firma Elena Guidi è una guida innovativa, pratica e accessibile che nasce inizialmente a supporto degli adolescenti e dei loro genitori, spesso incerti e confusi nel momento della scelta della scuola superiore, dell'università o del percorso professionale. Unendo l'esperienza maturata con l'insegnamento, l'autrice compone un approccio inedito al tema dell'orientamento, che consente al lettore di riconoscere talenti, desideri reali e direzioni possibili, per realizzarsi pienamente nella sua vocazione,spesso motivo di preoccupazione all'interno delle famiglie. Ne abbiamo parlato con l'autrice a Diamoci del Tu.



