DIAMOCI DEL TU

Filippo Muccioli lo chef sammarinese che gira il mondo

Filippo Muccioli lo chef sammarinese che gira il mondo.

E' venuto a trovarci lo chef sammarinese Filippo Muccioli,  ora lavora in Francia ed è a capo di una cucina in Normandia. Ha raccontato ai microfoni di Radio San Marino le sue esperienze all'estero, la van life, il suo attaccamento a San Marino e le tante esperienze che ha vissuto in giro per il mondo tra Oceania e Nord America. Ascolta la chiacchierata con Irol su Diamoci Del Tu e segui Filippo sui suoi canali social: Filippo Geofood Explorer .


