17:52 Moldavia al voto, Michele Muratori osservatore in Gaugazia: "Giorni di tensione" 17:39 Riconoscimento Palestina, Beccari all'Onu: "Dal Titano un forte segnale politico e diplomatico" 17:35 Anche San Marino ai Mondiali di Trail a Canfranc: buone le prestazioni degli atleti biancazzurri 17:09 San Marino Calcio, prima vittoria in campionato 17:06 San Marino: a Palazzo il giuramento di decine di naturalizzati. Orgoglio e senso di appartenenza 16:27 “I colori dell'arte”: folklore e incontri culturali al centro dell'evento di ieri sera a Serravalle 15:52 Grassroots Day a San Marino: si celebra il calcio di base 15:29 Agata Riccardi vince medaglie d’oro ai campionati italiani 14:51 Trentin vince il Rally Vermentino e vola in testa al CIRT 14:41 Rimini: applausi alla squadra
"Fiorito" di Gabriele Gambuti

26 set 2025
"Fiorito" di Gabriele Gambuti

Nel centro storico di San Marino presso il Palazzo Graziani c'è la mostra dell'artista sammarinese Gabriele Gambuti. Sarà attiva fino a domenica e all'interno ci sono in esposizione circa 60 opere in ceramica di cui vasi, bottiglie, visi ed animali, inediti ed unici, realizzati in terra cotta e dipinti.

Gabriele Gambuti (1959) è un’artista multiforme, autore di quadri, sculture, ceramiche e installazioni. Nel 2017 e 2019 ha partecipato alla Biennale d’Arte a Venezia. Vincitore di numerosi premi e concorsi, le sue opere sono conservate presso collezioni pubbliche e private alcune delle quali si trovano in mostra permanente nella Repubblica di San Marino, in Italia e all’estero. Ascolta le sue parole a Diamoci Del Tu.

