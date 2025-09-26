Nel centro storico di San Marino presso il Palazzo Graziani c'è la mostra dell'artista sammarinese Gabriele Gambuti. Sarà attiva fino a domenica e all'interno ci sono in esposizione circa 60 opere in ceramica di cui vasi, bottiglie, visi ed animali, inediti ed unici, realizzati in terra cotta e dipinti.



Gabriele Gambuti (1959) è un’artista multiforme, autore di quadri, sculture, ceramiche e installazioni. Nel 2017 e 2019 ha partecipato alla Biennale d’Arte a Venezia. Vincitore di numerosi premi e concorsi, le sue opere sono conservate presso collezioni pubbliche e private alcune delle quali si trovano in mostra permanente nella Repubblica di San Marino, in Italia e all’estero. Ascolta le sue parole a Diamoci Del Tu.

