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Forma Aperta il festival

Unirsm Design sceglie come celebrare i propri vent’anni

di Mirco Zani
16 giu 2026
Forma Aperta il festival

Il "Festival Forma Aperta" è il modo in cui UNIRSM Design sceglie di celebrare i propri vent’anni, in collaborazione con: Collettivo 739 e Swag Marino. Un atto di restituzione verso la comunità di ciò che il design sa generare quando entra in relazione con il mondo piuttosto che chiudersi in sé stesso. Forma Aperta non espone risultati: espone passaggi, prove, bozzetti, dubbi, forme incompiute, intuizioni.

Ne abbiamo parlato a Diamoci del Tu con Giulia Biscetti studentessa di Collettivo 739 e

Gregorio Vannucchi libero professionista di Swag Marino.

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