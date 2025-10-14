MUSICA JAZZ Francesco Pierotti: quando il Jazz guarda al futuro Strange Slightly Romantic Memories

Francesco Pierotti è un contrabbassista jazz e compositore di puro talento, eccellente conoscitore della tradizione jazzistica, ma sempre di larghe vedute e orientato con lo sguardo verso la modernità e l’innovazione. Presenta a Diamoci del Tu il suo "«Strange Slightly Romantic Memories" raccontando di voler avvicinare il la musica Jazz a le giovani generazioni che mai sarebbero accostate a questa sfera musicale.



