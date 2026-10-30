EVENTO

Frantoi Aperti spegne 29 candeline

L'Umbria apre la stagione dell'olio nuovo tra frantoi in lavorazione, borghi, città d’arte e paesaggi olivati mozzafiato

Frantoi Aperti spegne 29 candeline.

L'Umbria rurale si prepara a tornare protagonista dell'autunno italiano con la XXIX edizione di Frantoi Aperti®, l'evento che racconta il territorio attraverso il suo prodotto identitario per eccellenza: l'olio extravergine di oliva. Ai microfoni di Radio San Marino Paolo Morbidelli presidente dell'"Associazione Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria" ci racconta le novità di questa 29a edizione.

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