CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA SICUREZZA STRADALE Guidare sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti Non mettere a rischio la tua vita e quella degli altri: guida responsabilmente

Guidare sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti.

Il Sovraintendente Luca Forcellini delle Polizia Civile di San Marino, ci accompagna in questo percorso che ha come scopo far conoscere i rischi e le eventauali sanzioni nelle quali si incorre se sorpresi al volante non in condizioni ottimali.

