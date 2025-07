Questa sera a Verucchio ci saranno i Bromance (duo comico composto da Enea Salicioni e Filippo Matteoni) con lo spettacolo comico "Villa? No. Solo Verucchio". Sono venuti a raccontarci le loto ultime esperienze a Roma e qualcosa in più sullo spettacolo di questa sera. Biglietti disponibili su LiveTicket ... e i due ci tenevano a specificare:



"PS. Nel caso voi non l'abbiate capito, saremo a Verucchio, non a Villa Verucchio, neanche a Ponte Verucchio, ma soprattutto non a Dogana Di Verucchio! NEL PREZZO DEL BIGLIETTO IN OMAGGIO UN POSTO A SEDERE IN TEATRO!"