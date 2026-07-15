Il nuovo brano di Stefano Fucili "IL BISOGNO D'AMARE (This Is Love)" nasce da una serie di esperimenti sonori, dalla volontà dell'artista di testare nuovi linguaggi di arrangiamento e produzione, sfruttando le tecnologie più recenti per esplorare territori sonori inediti rispetto al suo percorso precedente. Da questa fase di ricerca è emerso un arrangiamento dal sapore nu-soul e funk, elegante e raffinato, capace di muoversi con naturalezza tra atmosfere sensuali e momenti di intensa romanticità.

Stefano ne ha parlato ai microfoni di Radio San Marino.

