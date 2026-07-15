MUSICA IL BISOGNO D'AMARE (This Is Love) E' uscito il nuovo brano di Stefano Fucili

IL BISOGNO D'AMARE (This Is Love).

Il nuovo brano di Stefano Fucili "IL BISOGNO D'AMARE (This Is Love)" nasce da una serie di esperimenti sonori, dalla volontà dell'artista di testare nuovi linguaggi di arrangiamento e produzione, sfruttando le tecnologie più recenti per esplorare territori sonori inediti rispetto al suo percorso precedente. Da questa fase di ricerca è emerso un arrangiamento dal sapore nu-soul e funk, elegante e raffinato, capace di muoversi con naturalezza tra atmosfere sensuali e momenti di intensa romanticità.

Stefano ne ha parlato ai microfoni di Radio San Marino.



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