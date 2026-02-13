TV LIVE ·
Il Book Club "Pagine Ribelli"

13 feb 2026
Il Book Club "Pagine Ribelli"

Già ad ottobre si era tenuto il primo incontro di presentazione del Book Club “Pagine Ribelli”, un nuovo progetto culturale patrocinato dalla Giunta di Castello di Città e realizzato da Angelica Bezziccari, Valentina Quadrelli, Annalisa Quadrelli e Martina Bollini. L’iniziativa nasce come spazio aperto e intergenerazionale dedicato alla lettura e al confronto, le organizzatrici sono venute a raccontarci qualcosa di più sul prossimo incontro che si terrà il 27 Febbraio presso l'Ex Tiro a Volo di Città.

