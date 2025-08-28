TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:00 Arezzo a valanga a Pontedera (0-3) 17:57 Una band(a) rock in galera 17:23 San Marino Comics: questa sera il concerto di Giorgio Vanni 16:39 Giochi del passato: un gruppo di ragazzi della scuola media crea l'Associazione Caratelle Sammarinesi 16:22 Luca Di Raffaele: "Grande partita in attacco" 14:59 Voci e suoni per la Palestina: da San Marino no al "genocidio" e al "silenzio" 14:52 Botulino e sicurezza alimentare: +20 per cento di controlli, occhio alla conserve fatte in casa 14:00 Obesità, un sammarinese partecipa a uno studio sui pregiudizi legati al peso nei futuri nutrizionisti
  1. Home
  2. News radio
  3. Photogallery
  4. San Marino Podcast
  5. Le interviste di RSM

Il content creator sammarinese Jacopo Semprini

28 ago 2025
Il content creator sammarinese Jacopo Semprini

E' venuto a trovarci Jacopo Semprini, content creator sammarinese classe 2000 e divulgatore della nostra realtà sammarinese sui social. Lavora a stretto contatto con piattaforme come YouTube, Instagram, TikTok e ha una grande passione per i documentari. Nonostante la sua giovane età ha già fatto diversi progetti molto interessanti come il docufilm su Bryan Toccaceli "Bryan - La Corsa Di Una Vita" e più recentemente una collaborazione tra il foodblogger Francesco Zini e lo chef sammarinese Luigi Sartini. E' venuto a raccontarsi ai nostri microfoni, ascoltalo su Diamoci Del Tu insieme a Irol.

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Le interviste di RSM