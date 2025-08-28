DIAMOCI DEL TU Il content creator sammarinese Jacopo Semprini

E' venuto a trovarci Jacopo Semprini, content creator sammarinese classe 2000 e divulgatore della nostra realtà sammarinese sui social. Lavora a stretto contatto con piattaforme come YouTube, Instagram, TikTok e ha una grande passione per i documentari. Nonostante la sua giovane età ha già fatto diversi progetti molto interessanti come il docufilm su Bryan Toccaceli "Bryan - La Corsa Di Una Vita" e più recentemente una collaborazione tra il foodblogger Francesco Zini e lo chef sammarinese Luigi Sartini. E' venuto a raccontarsi ai nostri microfoni, ascoltalo su Diamoci Del Tu insieme a Irol.

