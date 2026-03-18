TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:16 Wonderbay Padel, riparte contro Misano la caccia alla Serie B 18:36 Basket e volley, settimana cruciale per le griglie playoff 17:37 Torna la campagna di solidarietà di ASLEM, in vendita uova di cioccolato e colombe 16:30 Addio a Chuck Norris, eroe dei film d'azione 12:25 Borgo Maggiore, auto sfonda l’ingresso della filiale BSI 10:27 Consiglio: si riparte dal decreto sui titoli del debito pubblico
  1. Home
  2. News radio
  3. Foto gallery
  4. San Marino Podcast
  5. Le interviste di RSM

(IN)GRATO

Di e con Antonio Ornano

di Mirco Zani
18 mar 2026
(IN)GRATO

(IN)GRATO è il nuovo spettacolo di Antonio Ornano, in un’epoca di “ricette per la felicità”, la sensazione è che siamo talmente impegnati a cercare di diventare quello che il mondo vorrebbe che fossimo che abbiamo dimenticato quello che siamo. E allora c’è chi, in mezzo a tutta questa patinata gratitudine, resta in bilico e magari decide di guardare con ironia, leggerezza e misericordia la splendida fallibilità di tutti gli esseri umani, perché sbagliano anche i migliori, e quando capita ne siamo felici.

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Le interviste di RSM