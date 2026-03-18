TEATRO

(IN)GRATO

Di e con Antonio Ornano

(IN)GRATO.

(IN)GRATO è il nuovo spettacolo di Antonio Ornano, in un’epoca di “ricette per la felicità”, la sensazione è che siamo talmente impegnati a cercare di diventare quello che il mondo vorrebbe che fossimo che abbiamo dimenticato quello che siamo. E allora c’è chi, in mezzo a tutta questa patinata gratitudine, resta in bilico e magari decide di guardare con ironia, leggerezza e misericordia la splendida fallibilità di tutti gli esseri umani, perché sbagliano anche i migliori, e quando capita ne siamo felici.

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