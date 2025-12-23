TV LIVE ·
Il cortometraggio sammarinese, scritto e diretto da Umberto Baldacci

di Mirco Zani
23 dic 2025
Julián

Prodotto interamente in Repubblica con la collaborazione dell’Associazione giovanile YOUth, Julián racconta la storia di un adolescente argentino che, in visita a San Marino, esplora i luoghi in cui ha radici la sua famiglia. Nel corso di questo viaggio, una promessa da mantenere mette alla prova le sue convinzioni e il rapporto con il padre. Realizzato grazie al supporto delle Segreterie di Stato agli Affari Esteri, Istruzione e Cultura, Territorio e Ambiente, Industria e Artigianato, Turismo. Insieme a loro anche Consulta dei Cittadini Sammarinesi all’Estero, Associazioni e Comunità Argentine, Museo dell’Emigrante e Istituti Culturali. Di vitale importanza è stato inoltre il contributo di numerose realtà private.

Ai microfoni di Diamoci del Tu il regista Umberto Baldacci e il produttore Lorenzo Moraccini

Riproduzione riservata ©

