CINEMA Julián Il cortometraggio sammarinese, scritto e diretto da Umberto Baldacci

Julián.

Prodotto interamente in Repubblica con la collaborazione dell’Associazione giovanile YOUth, Julián racconta la storia di un adolescente argentino che, in visita a San Marino, esplora i luoghi in cui ha radici la sua famiglia. Nel corso di questo viaggio, una promessa da mantenere mette alla prova le sue convinzioni e il rapporto con il padre. Realizzato grazie al supporto delle Segreterie di Stato agli Affari Esteri, Istruzione e Cultura, Territorio e Ambiente, Industria e Artigianato, Turismo. Insieme a loro anche Consulta dei Cittadini Sammarinesi all’Estero, Associazioni e Comunità Argentine, Museo dell’Emigrante e Istituti Culturali. Di vitale importanza è stato inoltre il contributo di numerose realtà private.

Ai microfoni di Diamoci del Tu il regista Umberto Baldacci e il produttore Lorenzo Moraccini

I più letti della settimana: