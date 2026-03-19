REFERENDUM 2026

L'ambasciatore Fabrizio Colaceci ospite a Diamoci del Tu

Gli italiani residenti a San Marino e il voto al referendum

L'ambasciatore Fabrizio Colaceci ospite a Diamoci del Tu.

L'ambasciatore d'Italia a San Marino Fabrizio Colaceci spiega ai cittadini italiani residenti a San Marino come poter accedere ad esercitare il proprio diritto al voto.

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