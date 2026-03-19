L'ambasciatore Fabrizio Colaceci ospite a Diamoci del Tu
Gli italiani residenti a San Marino e il voto al referendum
L'ambasciatore d'Italia a San Marino Fabrizio Colaceci spiega ai cittadini italiani residenti a San Marino come poter accedere ad esercitare il proprio diritto al voto.
I più letti della settimana:
{{title}}
Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy. Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy