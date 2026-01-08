SCUOLA L'OrientaTutur Figura umanistica, che ha le vesti un po’ dell’insegnante e un po’ del Coach

Insieme alla professoressa Elena Guidi siamo andati alla scoperta dell' OrientaTutor, figura che la prof. ha voluto creare per distinguerla da quella del classico Orientatore, che è perlopiù una figura tecnica. L’OrientaTutor è una figura umanistica, che ha le vesti un po’ dell’insegnante e un po’ del Coach, che accompagna in un percorso di scoperta delle proprie attitudini, risorse e desideri, in modo che la scelta che si fa poi non sia frettolosa o casuale ma davvero allineata e coerente.

