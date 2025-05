SOCIALE La Diversità I Dialetti nelle Valli del Mondo

La Diversità.

Una serata ricca di musica, poesia dal titolo: " La Diversità" I Dialetti nelle Valli del Mondo, che si pone come obbiettivo farla percepire in tutte le sue accezzioni come un valore e non una minaccia. Rosana Crispin da Costa in una serata ha riunito le arti che fanno dialogare tra loro popolazioni. Abbiamo incontrato Rosana che ci ha racconatato che ricchezza può diventare la diversità.

