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La Festa Figherola di Cesena

L'evento è nato per celebrare e ricordare un monumento invisibile della città dedicato al mercato dei fichi

di Mirco Zani
3 lug 2026
La Festa Figherola di Cesena

"La Festa Figherola" è una caratteristica sagra di quartiere che si svolge nel centro storico di Cesena, in Via Manfredi. L'evento trasforma la strada in un borgo ruspante chiuso da balle di fieno, offrendo una serata all'insegna del buon cibo romagnolo piadina e Sangiovese, musica dal vivo, artisti di strada e convivialità. Curiosamente, la festa ha una numerazione delle edizioni in ordine decrescente: si tiene la 149ª edizione. Ne abbiamo a Diamoci del Tu parlato con il direttore artistico Lorenzo Kruger

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