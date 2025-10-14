MUSICA La Via Dell'Amore E' il nuovo singolo dei The Sun, un brano reggae pop fresco, positivo e trascinante

La Via Dell'Amore.

I "The Sun" presentano il loro ultimo singolo "La Via Dell'Amore" a parlarcene a Diamoci del Tu è il cantante Francesco Lorenzi. Hanno calcato i palchi di tutto il mondo con più di mille concerti in 20 paesi, condividendo la scena con artisti come Deep Purple, The Cure, The Offspring. Dal 2008, la loro storia prende una nuova direzione: la scelta di scrivere in italiano e di mettere la musica al servizio del bene comune e dei valori universali nasce da un forte percorso personale e spirituale.



