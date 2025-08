MUSICA Let it find you Quando la musica dance è fatta per parlare al cuore di chi l'ascolta

Let it find you.

Ospite a Daimoci del Tu Luca Ruco, aka Dj Ruco, ci fa scoprire una musica dance fatta con il cuore per arrivare al cuore di chi l'ascolta. Con la sua nuova "Let It Find You" ci ha aperto le porte della sua musica partendo dagli inizi passando per l'amicizia fraterna che lo lega a Mario Fargetta. Ci ha regalato tanto di se facendosi apprezzare come il deejay della porta accanto.

