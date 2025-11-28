DIAMOCI DEL TU Lorenzo De Luigi e l'opera "Burned Alive"

E' passato a trovarci l'artista sammarinese Lorenzo De Luigi che ha recentemente vinto la terza edizione del concorso Alberto Rino Chezzi – Illuminati dall’arte, organizzato dalla Giochi del Titano in collaborazione con la cooperativa Tre Arrows e Club 41 San Marino, nel nome e nel ricordo dell’indimenticato presidente/artista prematuramente scomparso.



La sua opera “Burned Alive” (dipinto, olio e acrilico su tela) è una parafrasi del dualismo tra regno animale e società. Lorenzo De Luigi ha parlato di questo ed altro nella chiacchierata su Diamoci Del Tu insieme a Irol.

