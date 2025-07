DIAMOCI DEL TU Luca Barcellona per "BuoneNove"

Luca Barcellona per "BuoneNove".

Luca Barcellona, Milano classe 1978, è un graphic designer, artista e calligrafo freelance; è un nome di riferimento nel mondo della calligrafia moderna. E' venuto come ospite di "BuoneNove" a creare un opera per il castello di Acquaviva e ci ha raccontato in radio il suo rapporto con San Marino e qualche curiosità sulla sua passione per il disegno e la musica. Insieme a lui anche Davide Pagliardini, l'ideatore di BuoneNove.

I più letti della settimana: