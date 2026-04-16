LIBRI "Lucio c'è" un viaggio nell'anima di un uomo, di un artista straordinario Marcello Balestra racconta i 30 anni con Lucio Dalla

"Lucio c'è" un viaggio nell'anima di un uomo, di un artista straordinario.

"Lucio c’è" di Marcello Balestra con la prefazione di Walter Veltroni, non è un semplice libro, è un viaggio nell’anima di un uomo straordinario e nel cuore di chi ha vissuto al suo fianco per trent’anni. Marcello racconta Lucio Dalla e Lucio, le due anime nella stessa persona, con parole e immagini come amico, mentore, ispiratore. Marcello Balestra lo ha raccontato ai microfoni di Diamoci del Tu.



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