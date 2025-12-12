MUSICA M.A.P.S. Manuale Alternativo Per Sentire Torna a Diamoci del Tu Marco Ligabue con il suo nuovo lavoro

M.A.P.S. Manuale Alternativo Per Sentire.

“M.A.P.S. - Manuale Alternativo Per Sentire”, il nuovo album di Marco Ligabue, è un viaggio senza destinazione, un progetto discografico profondo e personale attraverso le emozioni e le riflessioni dell'artista. Non offre risposte o soluzioni, ma piuttosto un'opportunità di ritrovare la propria strada e di esplorare le emozioni e le riflessioni dell'artista. Marco si è raccontato ai microfoni di Diamoci del Tu



I più letti della settimana: