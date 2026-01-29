CULTURA

Mauro pecchenino a Diamoci del Tu

Giornalista, scrittore di saggi, romanziere e poeta e dal 2008 Direttore del giornale internazionale online "FlipMagazine"

Mauro Pecchenino, laureato in Legge e in Lettere, giornalista professionistascrittore di saggi, ne ha pubblicati venticinque, 3 sono stati tradotti in inglese e due in spagnolo. Romanziere ha pubblicato tre romanzi in italiano e uno in lingua inglese, a breve ne uscirà uno in lingua francese. In occasione dei 50 anni di Umbria Jazz è stato l’unico scrittore di Romanzi ad essere invitato a partecipare. Poeta: ha pubblicato undici Plaquette artistiche di Poesia con Il Pulcinoelefante e La Porta Nera. Dal 2008 è Direttore responsabile del giornale internazionale on line FlipMagazine, che ha fondato a Milano con la CamCom Italo Americana sita a Miami in Florida.

