TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:43 Garbino in arrivo su Romagna e San Marino, poi martedì irrompe la bora: cambia il meteo in Regione 18:14 Violenza donne, Csdl: "L’uomo maltrattante deve seguire percorsi di responsabilizzazione, controllo e trattamento" 16:35 Branco da record e resti mutilati: è sempre più allarme lupi a San Marino 16:12 Qualità della vita 2025, Milano ancora prima. Emilia-Romagna protagonista: tre province nella Top 10
  1. Home
  2. News radio
  3. Photogallery
  4. San Marino Podcast
  5. Le interviste di RSM

Nomisma il mondo delle aste

Il dott. Matteo Del Grande ci porta nella casa d’asta con esperienza trentennale

di Mirco Zani
14 nov 2025
Nomisma il mondo delle aste

Nomisma è una casa d’asta di ormai trentennale esperienza che vuole farci entrare nel mondo del collezionismo, di questo particolare settore sia per arricchire una collezione già avviata con pezzi curiosi e di nicchia ormai persi nel marasma della società consumistica di oggi. Ne abbiamo parlato con il Titolare di Nomisma il dott. Matteo Del Grande.

La cosa importante è essere animati da una grande curiosità e ma perdere di vista che  "si può collezionare veramente di tutto!

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Le interviste di RSM