ASTA A SAN MARINO

Nomisma il mondo delle aste

Il dott. Matteo Del Grande ci porta nella casa d’asta con esperienza trentennale

Nomisma il mondo delle aste.

Nomisma è una casa d’asta di ormai trentennale esperienza che vuole farci entrare nel mondo del collezionismo, di questo particolare settore sia per arricchire una collezione già avviata con pezzi curiosi e di nicchia ormai persi nel marasma della società consumistica di oggi. Ne abbiamo parlato con il Titolare di Nomisma il dott. Matteo Del Grande.

La cosa importante è essere animati da una grande curiosità e ma perdere di vista che  "si può collezionare veramente di tutto!

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy