DIAMOCI DEL TU "Oltre Lo Specchio" con Daniele Maggioli

Daniele Maggioli è un cantautore di Rimini ed è uscito con il nuovo progetto “OLTRE LO SPECCHIO”. Il suo catalogo è ricco di canzoni alle spalle ed esperienze sui palchi di tutta la penisola, oltre al suo progetto da solita ha altri progetti all'attivo come il Duo Bucolico. C’è anche un tour legato a questa nuova uscita discografica: "Oltre Lo Specchio Tour". Una serie di concerti che vedranno Daniele in giro per tutt'Italia, è partito a inizio ottobre da Rimini e si chiuderà sempre a Rimini il 4 Dicembre all’ENOTECA 400. Per rimanere aggiornati sulla sua musica e le date seguitelo sui social alla pagina Daniele Maggioli.





