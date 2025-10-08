TEATRO

Operaccia satirica, onora i padri e paga la psicologa

Di e con Paolo Rossi al Teatro Petrella di Longiano

Operaccia satirica, onora i padri e paga la psicologa.

Partirà proprio da Longiano, dal Teatro Petrella, la tournée di "Operaccia satirica, onora i padri e paga la psicologa" di e con Paolo Rossi, che sarà in scena sul palcoscenico dello storico teatro romagnolo che l’attore e regista abiterà per alcuni giorni di residenza per mettere a punto il nuovo allestimento dello spettacolo, dopo il successo della scorsa stagione. Paolo Rossi ne ha parlato a Diamoci del Tu

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy