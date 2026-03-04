Opposto Pizza Music Beer.

Pier Margotti ci ha illustrato i mille volti dell' Opposto, locale che si trova sotto all'Isteria a San Marino. Dalle pizze particolari, agli aperitivi passando per le cene aziendali, arrivando alle sere con musica dal vivo. E queste sono solo alcuni esempi di quello che potrete trovare all'Opposto.
