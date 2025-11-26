LIBRI
Paolo De Chiesa "Ho sfiorato il cielo"
Edito da Minerva il nuovo libro di Sergio Barducci su uno dei protagonisti della "Valanga Azzurra"
Ho sfiorato il cielo è il nuovo libro a firma Sergio Barducci, che racconta la straordinaria storia di Paolo De Chiesa, lo slalomista che ha infiammato gli appassionati di sci. Dentro: la sua vita, gli affetti e gli esordi sulla neve, rivelando un fatto drammatico taciuto finora:un colpo di pistola al collo dal quale è miracolosamente scampato. Ne abbiamo parlato a Diamoci del Tu con l'autore.