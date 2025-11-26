LIBRI Paolo De Chiesa "Ho sfiorato il cielo" Edito da Minerva il nuovo libro di Sergio Barducci su uno dei protagonisti della "Valanga Azzurra"

Paolo De Chiesa "Ho sfiorato il cielo".

Ho sfiorato il cielo è il nuovo libro a firma Sergio Barducci, che racconta la straordinaria storia di Paolo De Chiesa, lo slalomista che ha infiammato gli appassionati di sci. Dentro: la sua vita, gli affetti e gli esordi sulla neve, rivelando un fatto drammatico taciuto finora:un colpo di pistola al collo dal quale è miracolosamente scampato. Ne abbiamo parlato a Diamoci del Tu con l'autore.



