LIBRI/SPORT Paolo De Chiesa: "Ho sfiorato il cielo" La biografia di un campione della Valanga Azzurra di sci a firma Sergio Barducci

Paolo De Chiesa: "Ho sfiorato il cielo".

"Ho sfiorato il cielo" è la straordinaria storia di Paolo De Chiesa, lo slalomista che ha infiammato gli appassionati di sci, in cui racconta la sua vita, gli affetti e gli esordi sulla neve, fino all'ingresso nella mitica "Valanga Azzurra". Rivelando un fatto drammatico taciuto finora. Raccontato dalla sapiente e attenta penna di Sergio Barducci. Ne abbiamo parlato a Diamoci del Tu con Paolo De Chiesa



I più letti della settimana: