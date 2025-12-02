LIBRI/SPORT

Paolo De Chiesa: "Ho sfiorato il cielo"

La biografia di un campione della Valanga Azzurra di sci a firma Sergio Barducci

Paolo De Chiesa: "Ho sfiorato il cielo".

"Ho sfiorato il cielo" è la straordinaria storia di Paolo De Chiesa, lo slalomista che ha infiammato gli appassionati di sci, in cui racconta la sua vita, gli affetti e gli esordi sulla neve, fino all'ingresso nella mitica "Valanga Azzurra". Rivelando un fatto drammatico taciuto finora. Raccontato dalla sapiente e attenta penna di Sergio Barducci. Ne abbiamo parlato a Diamoci del Tu con Paolo De Chiesa

