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"Please Please Me"

Cena e concerto di beneficenza con tributo ai Beatles

17 mar 2026
"Please Please Me"

Fun4all lancia il primo evento esclusivo del 2026: “Please Please Me”, una cena-concerto di beneficenza in programma martedì 24 marzo al Podere Lesignano, prefestivo della Festa d’Arengo. Protagonisti della serata saranno i The Menlove, tribute band dei Beatles, per la loro prima anteprima esclusiva a San Marino. L’evento, patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Territorio, Ambiente e Agricoltura e dalla Giunta di Castello di Serravalle, unirà musica, solidarietà e valorizzazione del territorio.

Grazie alla partnership con il progetto “Dalla Terra alla Tavola”, durante la cena sarà servito anche il vino Brugneto della Cantina di San Marino. Il ricavato della serata sarà devoluto all’Associazione Parkinson San Marino, impegnata nel sostegno ai pazienti e alle loro famiglie.

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