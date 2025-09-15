CULTURA

Qi Gong L'Arte di Coltivare la Forza Vitale

Lavorare con la forza vitale e una serie di pratiche che coinvolgono la respirazione e l’intenzione o consapevolezza

Qi Gong L'Arte di Coltivare la Forza Vitale.

Secondo i maestri orientali il Qi Gong è la forza animatrice di tutto l’universo, è ciò che determina la dinamica della vita che è essenzialmente continuo movimento e cambiamento. In questa visione della realtà l’evoluzione e anche la salute di ogni individuo si realizza tanto più quanto ci si armonizza al movimento originario della vita. ne abbiamo parlato con il Dott. Massimo Forcellini, Psicologo, Naturopata dell’Istituto Riza, Istruttore Certificato Universal Healing Tao del M° Mantak Chia.

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy