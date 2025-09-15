CULTURA Qi Gong L'Arte di Coltivare la Forza Vitale Lavorare con la forza vitale e una serie di pratiche che coinvolgono la respirazione e l’intenzione o consapevolezza

Secondo i maestri orientali il Qi Gong è la forza animatrice di tutto l’universo, è ciò che determina la dinamica della vita che è essenzialmente continuo movimento e cambiamento. In questa visione della realtà l’evoluzione e anche la salute di ogni individuo si realizza tanto più quanto ci si armonizza al movimento originario della vita. ne abbiamo parlato con il Dott. Massimo Forcellini, Psicologo, Naturopata dell’Istituto Riza, Istruttore Certificato Universal Healing Tao del M° Mantak Chia.



