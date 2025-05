Rebecca Casadonte è una giovanissima cantante di Milano, ha iniziato la sua carriera da cantante come interprete e dal periodo covid ha iniziato a scrivere e comporre le sue canzoni. E' venuta a portarci in esclusiva il suo nuovo singolo "Mai" e a raccontarci qualcosa in più su di lei. Ascolta la chiacchierata con Irol a Diamoci Del Tu.