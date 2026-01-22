WORKSHOP "Resonances of our time" Sul Titano un importante Workshop che ha visto coinvolti parecchi giovani provenienti da vari conservatori

"Resonances of our time".

"Resonances of our time" è un evento promosso dal Conservatorio "A. Steffani" di Castelfranco Veneto e finanziato dal PNRR, viene realizzato dalla Camerata del Titano di San Marino con la Jupiter APS di Rimini. Il Concerto di venerdì 23 gennaio al Teatro Concordia di Borgo Maggiore, che conclude un evento di portata mondiale dedicato alla musica classica. ne abbiamo parlato con il Maestro Augusto Ciavatta e il Maestro Alessandro Borin.



I più letti della settimana: