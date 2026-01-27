MUSICA Respiro Nocivo feat. Francesco “FRY” Moneti (Modena City Ramblers) “Internazionale della Razionalità” un brano punk rock acustico che spoglia tutto del superfluo

Respiro Nocivo feat. Francesco “FRY” Moneti (Modena City Ramblers).

“Internazionale della Razionalità”, il nuovo singolo dei Respiro Nocivo feat. Francesco “Fry” Moneti (Modena City Ramblers), è una fiamma che arde lenta e testarda. Un brano punk rock acustico che spoglia tutto del superfluo per lasciare solo ciò che conta: la parola, il suo peso, il suo dovere. Ne abbiamo parlato con Simone Malesi bassista del gruppo.



