Ritorna Frantoi Aperti in Umbria

Al via la XXVIII edizione di Frantoi Aperti®, evento simbolo dell’oleoturismo in Italia, con un fitto calendario di iniziative volte a celebrare l’arrivo del nuovo olio extravergine d’oliva, nel periodo della raccolta e frangitura delle olive, con itinerari alla scoperta del patrimonio ambientale e storico-artistico della regione e proposte esperienziali di avvicinamento al mondo dell’olio direttamente in frantoio. Ne abbiamo parlato a Diamoci del Tu con Daniela Tabarrini, direttrice della Strada Olio Dop Umbria.

