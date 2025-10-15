TV LIVE ·
Ritorna Frantoi Aperti in Umbria

Tra le novità il treno turistico “Espresso Assisi” al “sapore di olio”

di Mirco Zani
15 ott 2025
Al via la XXVIII edizione di Frantoi Aperti®, evento simbolo dell’oleoturismo in Italia, con un fitto calendario di iniziative volte a celebrare l’arrivo del nuovo olio extravergine d’oliva, nel periodo della raccolta e frangitura delle olive, con itinerari alla scoperta del patrimonio ambientale e storico-artistico della regione e proposte esperienziali di avvicinamento al mondo dell’olio direttamente in frantoio. Ne abbiamo parlato a Diamoci del Tu con Daniela Tabarrini, direttrice della Strada Olio Dop Umbria. 

