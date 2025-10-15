CULTURA Ritorna Frantoi Aperti in Umbria Tra le novità il treno turistico “Espresso Assisi” al “sapore di olio”

Ritorna Frantoi Aperti in Umbria.

Al via la XXVIII edizione di Frantoi Aperti®, evento simbolo dell’oleoturismo in Italia, con un fitto calendario di iniziative volte a celebrare l’arrivo del nuovo olio extravergine d’oliva, nel periodo della raccolta e frangitura delle olive, con itinerari alla scoperta del patrimonio ambientale e storico-artistico della regione e proposte esperienziali di avvicinamento al mondo dell’olio direttamente in frantoio. Ne abbiamo parlato a Diamoci del Tu con Daniela Tabarrini, direttrice della Strada Olio Dop Umbria.



