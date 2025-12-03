SPETTACOLO Samuele Cavallo "Libero"(feat. Flavio Gismondi) Il nuovo singolo del secondo classificato a “Tale e Quale Show”

Samuele Cavallo "Libero"(feat. Flavio Gismondi).

"Libero", ci ha raccontato Samuele Cavallo ospite a Diamoci del Tu, racconta la capacità di lasciare andare, avere il coraggio di dire addio a un amore che ritorna come un’eco nella mente, e la nostalgia inevitabile che accompagna ogni rinascita. È un brano che parla di un amore acerbo e bruciante, ma anche della consapevolezza che solo lasciandolo andare si può ritrovare sé stessi.



