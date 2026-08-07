SAN MARINO EVENTI

Sdraiati a guardar le stelle 2026

La Giunta di Castello di Serravalle, in collaborazione con ATLAS e Dragon Valley (DVL), è pronta a dare il via alla sesta edizione

Sdraiati a guardar le stelle 2026.

“Sdraiati a Guardar le Stelle”, l’appuntamento estivo che negli anni è diventato uno degli eventi più attesi della Repubblica di San Marino. Questa edizione 2026 si presenta con una grande novità si svolgerà nell’arco di due serate, sabato 8 e domenica 9 agosto, nella suggestiva cornice del Parco Laiala a Serravalle.

A Radio San Marino ce ne ha parlato uno degli organizatori Mauro Granaroli Olnano 

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