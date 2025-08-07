CULTURA

Sdraiati a Guardar le Stelle arriva alla sua 5a edizione

Una serata magica, all’insegna del relax, del food, della fantasia e dell’incanto del cielo stellato

"Sdraiati a Guardar le Stelle" annuncia la sua quinta Edizione, ancora sotto il cielo di Serravalle. La Giunta di Castello di Serravalle, con il patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, è lieta di invitare la cittadinanza a partecipare con tutta la famiglia.

Ne abbiamo parlato a Diamoci del Tu con il direttore artistico dell'evento: Mauro Granaroli.

