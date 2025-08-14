TV Simona Ventura: la rinascita alla "Terrazza della Dolce Vita" Ascolta l'intervista!

Simona Ventura: la rinascita alla "Terrazza della Dolce Vita".

Oggi a "Diamoci del Tu", la rubrica di Radio San Marino dedicata alle persone e ai personaggi che hanno una bella storia da condividere, una donna simbolo della tv italiana, esempio di grande forza e grinta: Simona Ventura.

Con noi per parlare di "Terrazza della Dolce Vita", il nuovo programma che andrà in onda il 16 agosto alle 21 su San Marino Rtv. Un tema importante quello di quest'anno: la rinascita. Un argomento che ben si presta ad un viaggio introspettivo per tutti gli ospiti che hanno preso parte a questo salotto che, all'interno del giardino del Grand Hotel di Rimini, nel corso degli ultimi anni è diventato un punto di incontro sia umano che culturale...

Per saperne di più, clicca sul player e ascolta tutta l'intervista!

