MUSICA "Sparisci" di Giacomo Sebastiani Una canzone che parla di amore e soffernza

"Sparisci" di Giacomo Sebastiani.

Arriva il giorno in cui un piccolo sogno di ragazzo diventa realtà. "Sparisci" è il titolo della nuova canzone di Giacomo Sebastiani, canzone nata insieme al grande amico e produttore Nabuk, che rappresenta anche la prima tappa d'avvicinamento alla pubblicazione del disco di debutto in uscita in primavera. Un progetto davvero speciale, in quanto parte del ricavato delle vendite del disco sarà devoluto allo IEO - Istituto Europeo Oncologico di Milano.



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