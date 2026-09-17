SAN MARINO EVENTI

Sport in Fiera 2026

Al la 28a edizione della "Rassegna multidisciplinare del CONS"

Sport in Fiera 2026.

Torna a San Marino "SportInFiera" la "Rassegna multidisciplinare del CONS".  Quest'anno alla sua 28esima edizione. Puntuale con l’arrivo dell’autunno e l’inizio delle scuole, mette in mostra lo sport sammarinese, è la vetrina che consente alle Federazioni Sportive del Titano di dare un saggio della loro attività e, al contempo, permette a giovani e meno giovani di testare personalmente la variegata offerta sportiva della Repubblica. Ne abbiamo parlato a Radio San Marino con il presidente del Cons Christian Forcellini.

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