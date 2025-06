Torna a San Marino "La Via in Festa"

Via Gino Giacomini diventa un vivace palcoscenico a cielo aperto per l’attesissimo evento “La Via in Festa”, promosso con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo. Tante sono le attrazioni e i motivi di convivialità tra i quali cucina di strada, birra artigianale, dolci, artisti di strada, spettacoli dal vivo, gonfiabili e letture per bambini, l’iniziativa promette divertimento e intrattenimento per tutta la famiglia.

Ne abbiamo parlato a Diamoci Del Tu con Chiara Morlino una delle organizzatrici.