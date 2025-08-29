TV LIVE ·
“Voci e Suoni per la Palestina”

Organizzazione a cura del Collettivo San Marino per la Palestina

di Mirco Zani
29 ago 2025
“Voci e Suoni per la Palestina”

Voci e Suoni per la Palestina è la serata organizzata dal Collettivo San Marino per la Palestina, il cui ricavato sarà destinato al progetto “San Marino per Gaza” di EducAid per garantire l’assistenza e l’istruzione dei bambini e in particolare delle categorie fragili come i bambini con disabilità nella Striscia di Gaza. Il progetto ha incassato il patrocinio di tutte le segreterie di San Marino.

Ne abbiamo parlato con Daniela Taddei attivista del collettivo organizzatore.

